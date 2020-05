Ibrahimovic, soleo k.o.: i precedenti simili in casa Milan … e Inter

MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha riportato una lesione al muscolo soleo del polpaccio destro. Le tempistiche di recupero, qualora Ibra recuperasse bene dall’infortunio, sono stimate in circa un mese.

Il quotidiano ‘Tuttosport‘ questa mattina in edicola ha tirato fuori qualche precedente di infortunio simile a quello accusato da Ibrahimovic. In casa rossonera, per esempio, Luca Antonelli, per ben due volte, tra il 2016 ed il 2017, si fece male prima al soleo destro poi al sinistro, rimanendo fermo rispettivamente 30 e 35 giorni.

Ed anche Ignazio Abate, infortunatosi al soleo del polpaccio sinistro nel marzo 2018, tornò dopo 25 giorni. Fu costretto ad un mese di stop, invece, per Pepe Reina, nel febbraio 2019, per l’infortunio al soleo destro. Addirittura più veloci, ha evidenziato il quotidiano torinese, il recupero di tre calciatori dell’Inter infortunatisi nella medesima zona del corpo.

Il centrocampista croato Marcelo Brozovic rientrò dopo 22 giorni nell’ottobre 2017; ce ne mise 20 il difensore brasiliano João Miranda a rientrare alla fine dello stesso anno e, infine, stesso numeri di giorni per l’attaccante argentino Lautaro Martínez a fine 2018. Precedenti, dunque, chiari che autorizzano Ibrahimovic ad essere un po’ più ottimista.

