Ibrahimovic, obiettivo Mondiali: vuole giocare fino a 41 anni | Milan News

Zlatan Ibrahimovic rigenerato dalle partite con la Svezia. Ha voglia di tornare protagonista: un'ottima notizia anche per il suo Milan

Daniele Triolo

Il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola ha sottolineato come il ritorno nella Nazionale svedese abbia giovato a Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, autore di tre assist in due partite di qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar, contro Georgia e Kosovo.

In queste due ultime gare, oltretutto, Ibrahimovic ha avuto la possibilità di mettere benzina nelle gambe in vista delle ultime dieci gare del campionato di Serie A con il Diavolo, che, anche e soprattutto all'apporto del suo bomber scandinavo, vuole tenere accesa la fiammella di speranza per lo Scudetto.

Ma che, sicuramente, punta a consolidare ed a blindare quanto prima un posto nella prossima edizione della Champions League. Ibrahimovic vuole giocare la Champions con i rossoneri, a distanza di nove anni dall'ultima volta. Lo svedese, però, avrebbe iniziato il percorso verso i Mondiali dell'anno prossimo.

È vero che si giocherà a dicembre, ed è altrettanto vero che non sappiamo ancora cosa vorrà fare Ibrahimovic dopo la stagione 2021-2022, ma non si esclude che possa fare come Zinedine Zidane nel 2006. Il francese, infatti, guidò la Nazionale transalpina ai Mondiali in Germania, poi vinti dagli Azzurri di Marcello Lippi, tecnicamente da svincolato.

Zizou fu convinto a furor di popolo ad indossare nuovamente la maglia numero 10 dei 'Bleus'. Così è stato, a conti fatti, anche per Ibrahimovic, che è tornato a giocare per la Svezia a quasi cinque anni dal suo addio dopo aver risolto i dissidi con il C.T. Janne Andersson. Zlatan, poi, non ha voluto né favoritismi né trattamenti da star rispetto ai compagni.

Prova ne é che è rimasto a disposizione di Andersson anche per l'amichevole di domani, quella tra Svezia ed Estonia, non tornando anticipatamente a Milanello così come sembrava in un primo momento. Arriverà giovedì, così come gli altri Nazionali, per mettersi a disposizione di Stefano Pioli per Milan-Sampdoria.

A proposito del futuro di Ibrahimovic al Milan. Lui, nelle recenti conferenze stampa a Stoccolma, ha dichiarato di voler continuare ad indossare la maglia rossonera perché il progetto gli piace. Ed il Milan è ben lieto di poter avere il suo faro per un'altra stagione (almeno) ancora. Le trattative per il rinnovo di contratto vanno avanti, ma vanno limati dei dettagli.

Quali? Quelli relativi ai compensi su base fissa e quelli, invece, sui bonus personali e di squadra. In mezzo a tanti rinnovi di contratto complicati (Gigio Donnarumma, Hakan Çalhanoğlu) almeno con Zlatan i dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara possono respirare ...