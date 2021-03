Calciomercato Milan – Rinnovo Calhanoglu: ‘balla’ un milione | News

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Hakan Calhanoglu, numero 10 dei rossoneri, andrà in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, parlando dei giocatori in scadenza di contratto il 30 giugno 2021 e il 30 giugno 2022, si è soffermato anche sulla vicenda di Hakan Calhanoglu, trequartista turco del Milan. La trattativa per il rinnovo del suo accordo sembra essere finita in stand-by. Tra la domanda dell'agente del calciatore, Gordon Stipic, ovvero 5 milioni di euro netti a stagione e l'offerta del club di Via Aldo Rossi, 4, 'balla', infatti, circa un milione di euro. Leggi qui l'intervista di Fikayo Tomori: parla anche del suo futuro >>>