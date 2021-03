TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 30 marzo 2021

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, martedì 30 marzo 2021. Queste tutte le notizie sportive tra calciomercato e Milan

Questa la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 30 marzo 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in copertina, parla di mercato, ponendo al centro dell'attenzione, in particolare, cinque calciatori. Stefano Sensi, rilanciato dall'Italia di Roberto Mancini ed ora pronto anche per l'Inter di Antonio Conte. Quindi Zlatan Ibrahimović, che coltiva l'idea di giocare (in rossonero?) fino a 41 anni.