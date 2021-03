Atalanta, Gasperini: “Ci trattano come una squadretta dove fare razzia”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha rilasciato un'intervista a 'Il Giorno'. Ecco le lamentele del mister della 'Dea' sul mercato

Daniele Triolo

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del quotidiano 'Il Giorno' oggi in edicola. Queste le dichiarazioni di Gasperini.

Gasperini su come si trova a Bergamo e nell'Atalanta: “Qui mi sento a casa, e nel futuro vedo un’Atalanta più forte. Assolutamente più forte … Due anni di Champions ci hanno migliorato dal punto di vista tecnico e mentale. Il club è cresciuto economicamente e in esperienza. I Percassi sono diventati ancora più bravi e più forti. E tra le concorrenti vedo problemi economici, mentre noi abbiamo bilanci fortissimi. Bene, ora si tratta di mettere a frutto questo vantaggio”.

Gasperini sulla forza dell'Atalanta: “La squadra ha un nocciolo duro molto solido, e c’è la possibilità di migliorare passando dalla programmazione. Non servono gli arrivi 'last minute', non sono funzionali. Le operazioni giuste sono Romero e Maehle presi in anticipo, i Pessina. Soddisfatto in vista del mercato? Relativamente soddisfatto. Ma rispetto alla stagione scorsa siamo sicuramente più avanti, le idee sono molto chiare. Diciamo che le idee sono sul tavolo. E non voglio più sentire che “è difficile migliorare”, perché tutto si può migliorare”.

Gasperini sulla sovrabbondanza nell'organico dell'Atalanta: “Sul piano numerico serve avere equilibrio in tutti i reparti. A Verona giocavamo con 4 uomini d’attacco ed è già un’eccezione rispetto ai soliti 3. Poi sono entrati Pašalić, Iličić e Kovalenko. E c’era Lammers in panchina. Qui ci sono ragazzi eccezionali, ma queste situazioni sono molto pericolose per l’allenatore. Otto giocatori sono troppi. E non c’è più Gómez”.

Gasperini su Papu Gómez: “In autunno dopo un grande avvio le due soste per le Nazionali hanno portato gravi danni, la nostra solidità non c’era più. La squadra era come spezzata, aveva poco dinamismo, non c’era equilibrio. Quella non era più la mia squadra, non mi piaceva più. Tutta colpa di Gómez? No, certo che no. Ma io dovevo correre ai ripari perché così la squadra non mi convinceva per caratteristiche tattiche, mentali, di personalità. Poi è successo quel che è successo …”.

Gasperini sulla classifica che ha in questo momento l'Atalanta: “Noi intrusi tra le big? Pensiamo alla nostra dimensione. Si giocava per la salvezza, poi per restare tra le prime dieci, adesso siamo lì con le big. E solo Inter e Juventus forse hanno qualcosa in più, con le altre siamo competitivi, lo confermano le partite giocate. Poi magari Milan e Napoli spendono 100 milioni e si allontanano, ma di rimanere con queste squadre lo puoi pensare. Dico ‘da intrusi’? Per dimensioni sì. Ma bisogna muoversi in anticipo. C’è tutto per poterlo fare, e devo dire che quest’anno si sta già programmando e ci si sta muovendo”.

Gasperini sulle voci di mercato che coinvolgono i giocatori nerazzurri: “Penso ai 'rumors' di calciomercato sui nostri giocatori. Ci trattano ancora come la squadretta nella quale fare razzia. Forse vogliono creare disturbo senza rendersi conto che qui il club e l’ambiente sono forti, molto forti. Io sono d’accordo con chi dice che conta il campo. Siamo l’Atalanta, non ci faremo distrarre. Per qualche ragione diamo fastidio un po’ a tutti. Per quelle davanti siamo degli intrusi, per quelle dietro un’occasione di rivalsa”.

Gasperini sul finale di stagione e gli obiettivi della sua squadra: "Meglio un posto in Champions o vincere la Coppa Italia? Noi giochiamo per tutto, ma forse se proprio devo scegliere preferisco tornare in Champions League. L'Inter è andata, il Milan è a +4 e non sono pochi, la Juve è lì, il Napoli ora è accreditato, le romane sono un pericolo. E noi lì, tra tante corazzate mediatiche".