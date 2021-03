Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (29/03/2021)

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il successo dell'Italia di Roberto Mancini sul campo della Bulgaria. Uno 0-2, firmato dal rigore di Andrea Belotti e da Manuel Locatelli, che consente agli azzurri di restare a punteggio pieno nel Gruppo C europeo per le qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar. L'Italia di Mancini è imbattuta da 24 gare. In alto, sotto la testata, l'intervista ad Antonio Sanabria (Torino) e le mosse di calciomercato del Milan in vista della prossima estate. Quindi, nel riquadro verticale, si parla di portieri: Gianluigi Buffon vuole giocare titolare e, dunque, potrebbe lasciare la Juventus. Il tutto mentre Samir Handanović supera il CoVid e torna a disposizione dell'Inter.