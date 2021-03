Ibrahimovic: “A 39 anni con Svezia e Milan: non molte persone lo fanno”

Zlatan Ibrahimovic, tornato a giocare per la Svezia, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 0-3 in Kosovo: le sue dichiarazioni

Daniele Triolo

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan tornato a giocare per la Svezia, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 0-3 in Kosovo. Una partita in cui il fuoriclasse di Malmö ha servito due assist per le reti dei compagni Ludwig Augustinsson e Alexander Isak.

Ecco le dichiarazioni del numero 11, tanto dei gialloblu quanto dei rossoneri. "Adesso sono in una posizione completamente diversa. Non ho più niente da dimostrare, non c'è altro da fare nella mia carriera che divertirmi. Voglio dire, ho 39 anni e gioco in Nazionale e al Milan. Non molte persone di questa età lo fanno".