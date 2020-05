Ibrahimovic non si arrende: subito a Milanello per il lavoro specifico

MILAN NEWS – Sul finire dell’allenamento di due giorni fa al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), scattando su un lancio lungo in profondità durante la partitella di allenamento con i compagni, Zlatan Ibrahimovic si è fermato, accusando un problema muscolare.

Gli esami medici, poi, svolti ieri presso la clinica ‘Columbus‘ hanno evidenziato una lesione al muscolo soleo del polpaccio destro. Un problema importante, ma non così grave come ritenuto in un primo momento, per il quale Ibrahimovic verrà rivisto tra una decina di giorni.

L’attaccante svedese dovrebbe fermarsi per un mese o poco più, tornando a disposizione del tecnico rossonero, Stefano Pioli, per il rush finale del campionato di Serie A 2019-2020, che dovrebbe riprendere nella seconda metà del mese di giugno. Ma come mai Ibra, tornato dalla Svezia in forma, si è infortunato così?

‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina ha sottolineato che il guaio muscolare di Ibrahimovic sia stato causato dal solito atteggiamento dello svedese, il quale, anche in allenamento, è abituato ad andare a cento all’ora, per sé stesso e per dare l’esempio ai compagni. Anche una volta svolte le visite per l’infortunio, Ibrahimovic non si è smentito.

Il nativo di Malmö, infatti, si è presentato a Milanello per svolgere del lavoro specifico in palestra, destinato a proseguire anche nei prossimi giorni, per recuperare il prima possibile dall’infortunio. Con tutte le cautele del caso, naturalmente, un po’ perché, comunque, l’età (39 anni il prossimo 3 ottobre) c’è tutta ed un po’ perché il polpaccio, di per sé, è una zona delicatissima e non semplice da far guarire.

