Ibrahimovic, infortunato, in moto con Calhanoglu? La verità

MILAN NEWS – Ieri Zlatan Ibrahimovic, attaccante svedese del Milan, ha pubblicato, sul proprio account del popolare social network ‘Instagram‘, un video che lo riprende in un’appassionata corsa in moto con l’amico e collega Hakan Calhanoglu sul lago di Como.

Una gara vera e propria, durante la quale Zlatan, da vero fuoriclasse, ha effettuato anche un bel sorpasso sul turco. Sui social, in particolare, è infiammata la polemica, dove l’accusa principale rivolta ad Ibrahimovic era il perché si trovasse impegnato in una cosa simile quando, al contrario, dovrebbe vedersela con il fresco infortunio rimediato al polpaccio e per il quale dovrà stare fermo circa un mese.

Bene, l’arcano è stato svelato dal quotidiano ‘Tuttosport‘ questa mattina in edicola. Le immagini video pubblicate da Ibrahimovic sui social non sarebbero di ieri, bensì di sabato pomeriggio o domenica, ovvero quando il tecnico rossonero Stefano Pioli ha concesso alla squadra un po’ di riposo dagli allenamenti. Il ‘Corriere della Sera‘, poi, ha evidenziato come, sebbene spesso i club vietino ai calciatori comportamenti di questo tipo, in casa Milan non sarebbe espressamente vietato per iscritto.

Ad ogni modo, Ibrahimovic, ieri, non si trovava di certo in sella alla sua ‘Harley Davidson’, ma da tutt’altra parte … CLICCA QUI PER SCOPRIRE COSA HA FATTO IERI IBRA >>>