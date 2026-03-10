E gli investimenti nell'ultimo calciomercato invernale come Alphadjo Cissè ne sono un esempio. Al vertice del Milan di Cardinale c'è Giorgio Furlani, amministratore delegato che guida la macchina rossonera. Il Presidente Paolo Scaroni rappresenta il club di Via Aldo Rossi in Lega Calcio Serie A e tiene i rapporti istituzionali ad alto livello, anche extra calcio. Senza dimenticare Zlatan Ibrahimović: non è un dirigente del Milan, ma è il braccio destro di Cardinale, Senior Advisor di RedBird per il Diavolo.
Sempre in quota RedBird, nelle vesti di operating partner e membro del Consiglio d'Amministra rossonero, troviamo Massimo Calvelli. Alla guida di Milan Futuro infine il dirigente statunitense Jovan Kirovski.
