Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan dal 2022, è sempre più coinvolto e convinto nel progetto Milan. Affidato in Italia a tutti questi dirigenti, che gestiscono la situazione secondo le sue direttive

Daniele Triolo Redattore 10 marzo - 09:22

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, i risultati che il Milan sta ottenendo sul campo in questa stagione sono merito del tecnico Massimiliano Allegri e dei calciatori, ma anche della nuova struttura di cui il club di proprietà di RedBird di Gerry Cardinale si è dotato da qualche mese.