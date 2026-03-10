Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan, tutti gli uomini di Cardinale: Ibra è il braccio destro, Furlani guida il club

ULTIME MILAN NEWS

Milan, tutti gli uomini di Cardinale: Ibra è il braccio destro, Furlani guida il club

Milan, tutti gli uomini di Cardinale: Ibra è il braccio destro, Furlani guida il club
Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan dal 2022, è sempre più coinvolto e convinto nel progetto Milan. Affidato in Italia a tutti questi dirigenti, che gestiscono la situazione secondo le sue direttive
Daniele Triolo Redattore 

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, i risultati che il Milan sta ottenendo sul campo in questa stagione sono merito del tecnico Massimiliano Allegri e dei calciatori, ma anche della nuova struttura di cui il club di proprietà di RedBird di Gerry Cardinale si è dotato da qualche mese.

Ecco la struttura del Milan di Cardinale

—  

L'ingresso nel management del direttore sportivo Igli Tare, infatti, ha aiutato sia in sede di mercato sia nella gestione quotidiana della situazione a Milanello, dove Allegri ha un interlocutore con grande esperienza dirigenziale. Questo ha consentito al Milan di 'liberare' il direttore tecnico Geoffrey Moncada, abile nella ricerca dei giovani, per fare ciò che sa fare meglio.

LEGGI ANCHE

E gli investimenti nell'ultimo calciomercato invernale come Alphadjo Cissè ne sono un esempio. Al vertice del Milan di Cardinale c'è Giorgio Furlani, amministratore delegato che guida la macchina rossonera. Il Presidente Paolo Scaroni rappresenta il club di Via Aldo Rossi in Lega Calcio Serie A e tiene i rapporti istituzionali ad alto livello, anche extra calcio. Senza dimenticare Zlatan Ibrahimović: non è un dirigente del Milan, ma è il braccio destro di Cardinale, Senior Advisor di RedBird per il Diavolo.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Tare pensa al colpo che farebbe impazzire tutti e rosicare mezza Italia >>>

Sempre in quota RedBird, nelle vesti di operating partner e membro del Consiglio d'Amministra rossonero, troviamo Massimo Calvelli. Alla guida di Milan Futuro infine il dirigente statunitense Jovan Kirovski.

Leggi anche
Cardinale, piena fiducia in Allegri: ecco quale sarà la ‘chiave’ del progetto Milan
Mani Ricci nel derby Milan-Inter, per l’AIA giusto non dare rigore: ecco i motivi

© RIPRODUZIONE RISERVATA