Gioia Milan: Diavolo qualificato per la Champions League 2022-2023

Il Milan di Stefano Pioli si è qualificato per la Champions League 2022-2023: parteciperà al torneo per il secondo anno consecutivo

Ieri sera il Milan di Stefano Pioli ha vinto per 1-2 in casa della Lazio di Maurizio Sarri. Dopo l'iniziale gol biancoceleste di Ciro Immobile, il Diavolo ha ribaltato nella ripresa con le reti di Olivier Giroud e Sandro Tonali, quest'ultima in pieno recupero. Tre punti di fondamentale importanza per il Milan, che, così, ha mantenuto il primato in Serie A, in attesa di Bologna-Inter di mercoledì sera.