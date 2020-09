GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 30 settembre 2020

Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, mercoledì 30 settembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina dedica la sua prima pagina all’Inter di Antonio Conte, di scena oggi alle ore 18:00 a Benevento per il recupero della 1^ giornata di Serie A. Questa sera si giocherà anche Lazio-Atalanta: le squadre si affideranno ai leader tecnici Luis Alberto e Papu Gómez.

In alto, sotto la testata, si parla del campionato funestato dal CoVid_19. La F.I.G.C. e la Lega Calcio sono per il non rinvio di Genoa-Torino e Juventus-Napoli, in ossequio alle norme UEFA. L’incubo delle positività tra i calciatori, però, è sempre più reale.

In basso, infine, spazio al calciomercato. A quello del Milan, che ha ceduto Lucas Paquetá all’Olympique Lione. Ora i rossoneri, che hanno preso Jens Petter Hauge dal Bodø/Glimt, cercando Takehiro Tomiyasu o Matija Nastasić. E poi la Juventus di Andrea Pirlo, che non ha un regista …

