Fiorentina-Milan 2-3, Pioli ci crede: “Giochiamoci tutto” | Serie A News

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha commentato Fiorentina-Milan 2-3 del 'Franchi' con ritrovato entusiasmo. Le sue dichiarazioni principali

"È stata una stagione in cui abbiamo ottenuto numeri e risultati importanti - ancora Pioli dopo Fiorentina-Milan -, ma se non faremo bene in questo finale non ci porteranno a niente. Non dobbiamo dare nulla per scontato. La sconfitta della Juventus in casa contro il Benevento? Una sorpresa". Il calendario delle prossime gare sembra abbordabile. Questo il commento del tecnico del Milan. "La classifica dice che tante squadre forti sono in lotta per i primi posti. Vogliamo starci anche noi, e un successo in una serata in cui non potevamo essere bellissimi e brillantissimi vuol dire aver fatto una prestazione di alto livello caratteriale".