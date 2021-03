GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 22 marzo 2021

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, lunedì 22 marzo 2021. Tutte le notizie sportive tra calciomercato e Milan

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la bella vittoria del Milan in casa della Fiorentina. Rossoneri trascinati da Zlatan Ibrahimović, un gol e due pali. In rete anche Brahim Díaz e Hakan Çalhanoğlu per il Diavolo. Sotto la testata, invece, si parla del crollo inaspettato della Juventus in casa contro il Benevento. La società bianconera difende l'allenatore, il quale, però, accusa la sua squadra.