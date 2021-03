Fiorentina-Milan 2-3, Pioli: “Scudetto? Ce la giochiamo, Ibra ha ragione”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Fiorentina-Milan. Ecco le sue dichiarazioni

"Io esulto sempre quando si vince, le partite sono tutte difficili e importanti. Più si va avanti e più le partite pesano. Ci sono tante squadre in lotta, noi vogliamo provare a starci. Sapevamo che non potevamo essere brillantissimi ma l'importante era tornare alla vittoria. Esserci riusciti contro una squadra come la Fiorentina vuol dire che abbiamo fatto una prestazione importante".

"Senza nulla togliere a Meite e Tonali, Isma ha delle caratteristiche particolari, sono contento del suo rientro, adesso andrà in Nazionale ma giocherà una sola partita che gli potrà anche far bene".

"Siamo partiti con altri obiettivi, adesso però siamo lì e ci giochiamo tutto. Abbiamo battuto un sacco di record, ma se non facciamo bene le prossime partite non ci porteranno a nulla. Ci sono sette squadre fortissime, quattro saranno contente, tre un po' meno".

"Non me l'aspettavo, ma nel calcio non si può dare niente per scontato".