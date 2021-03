Pagelle Fiorentina-Milan: Ibra trascina, Tomori è una vera diga | Serie A News

"PAGELLE FIORENTINA-MILAN - Una partita dai mille volti quella andata in scena al Franchi di Firenze che il Milan porta con caparbietà a casa. Dopo il vantaggio di Ibrahimovic, nella prima frazione arriva anche il pareggio viola di Pulgar. Nella ripresa parte meglio la Fiorentina che si porta avanti con Ribery ma poi subisce il micidiale uno-due dei rossoneri griffato Brahim Diaz-Calhanoglu. Gran colpo per il Milan in ottica Champions League.