Fiorentina-Milan 2-3: “Il Milan ritorna in sé” | Serie A News

Fiorentina-Milan 2-3 al 'Franchi': i rossoneri vincono grazie ai gol di Zlatan Ibrahimović, Brahim Díaz e Hakan Çalhanoğlu. Ora -6 dall'Inter

Daniele Triolo

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha analizzato Fiorentina-Milan, gara della 28^ giornata di Serie A disputatasi ieri pomeriggio allo stadio 'Franchi' di Firenze e vinta per 2-3 dal Milan di Stefano Pioli. Dopo due sconfitte consecutive, contro Napoli e Manchester United, il Diavolo infatti è risorto nel momento più complicato della sua stagione.

Nelle gambe i rossoneri avevano le fatiche europee eppure sono riusciti a conquistare tre punti di vitale importanza su un terreno storicamente ostico come quello fiorentino. Confermandosi, di fatto, una squadra da trasferta. Lontano da 'San Siro' nessuno è come il Milan che, con questo successo, si riporta a -6 dall'Inter (con una gara in più).

Il Milan è andato subito in vantaggio al 'Franchi' con il 15° gol in campionato (in sole 15 partite giocate ...) di Zlatan Ibrahimović, imbeccato da un magistrale lancio di Simon Kjær. Dopo pochi minuti, però, è arrivato il pari della Fiorentina grazie ad un bel calcio di punizione all'incrocio di Erick Pulgar.

Primo tempo equilibrato e divertente tra Fiorentina e Milan: traversa viola, con un colpo di tacco volante del capitano Germán Pezzella sugli sviluppi di un calcio d'angolo; traversa rossonera, con Ibrahimović lanciato a tu per tu con il portiere dei padroni di casa. Nella ripresa, poi, Franck Ribéry ha portato in vantaggio i toscani al termine di una bella azione corale dei ragazzi di Cesare Prandelli.

A quel punto nessuno avrebbe pensato che il Milan avrebbe avuto la capacità di rimettere la partita in piedi. E invece ... Brahim Díaz, dopo sponda aerea di Kjær (due assist di giornata per il centrale danese!) ha realizzato il gol del pareggio sotto misura. Quindi, Pioli ha indovinato i cambi, inserendo, tra gli altri, il ritrovato Ismaël Bennacer. Le geometrie e la sapienza tattica del franco-algerino hanno consentito al Diavolo di riprendere la partita in mano.

Il gol decisivo di Fiorentina-Milan al 73', grazie al ritrovato Hakan Çalhanoğlu, che non giocava così bene da prima del CoVid. Il Milan punta a blindare, partita dopo partita, un posto nella prossima edizione della Champions League. Non dimenticando, però, di buttare di tanto in tanto un occhio all'Inter. La Fiorentina recrimina per la direzione di gara dell'arbitro Marco Guida di Torre Annunziata (NA) e continua a vivere ai margini della zona retrocessione. Per l'attacco del Milan prende fortemente quota una candidatura >>>