Fiorentina-Milan 2-3, Bennacer: “Sto benissimo. Ora dieci finali”

Ismael Bennacer, giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' al termine di Fiorentina-Milan. Le dichiarazioni

"Sono molto molto contento, per tre mesi non sono stato bene. Non sono ancora al 100%, mi manca un po' di ritmo, ma ora sto benissimo. Sono molto contento di poter aiutare la squadra ora".