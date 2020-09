Europa League – Verso Rio Ave-Milan, Tonali: “Sfida fondamentale”

Verso Rio Ave-Milan, le parole di Tonali

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Sandro Tonali, centrocampista rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘DAZN‘ della sfida Rio Ave-Milan, gara in programma domani sera alle ore 21:00 e valida per il playoff di Europa League. Tonali, le cui dichiarazioni sono state riportate dal ‘Corriere dello Sport‘ questa mattina in edicola, si è detto contento di essere in questo gruppo del Milan. Poi, più specificatamente sul match in Portogallo, ha aggiunto: “Affronteremo il Rio Ave con grande entusiasmo. Bisognerà andare forte, perché l’unica cosa che ci interessa è vincere. Si tratta di una partita fondamentale”. Tonali, poi, ha anche parlato di Zlatan Ibrahimović: “È uno di quei giocatori che riesce a caricarti nei momenti in cui sei più spento. Ci siamo conosciuti e mi è stato molto vicino”. Quindi, Tonali ha anche parlato del suo idolo, Gennaro Gattuso, del quale, da questa stagione, porta la maglia numero 8 del Milan. “Io e Rino ci siamo sentiti spesso. È una cosa che mi fa molto piacere. Non gli ho chiesto il permesso di indossare quella maglia. Lui mi ha detto di andare sempre a 100 all’ora come faceva lui in campo”. Chiosa sui retroscena del trasferimento dal Brescia al Milan. “Ci è voluto un minuto. È stato fantastico sapere di poter arrivare qui. E voglio mettermi alla prova in continuazione. Al mio procuratore ho comunicato che non volevo sapere nulla delle trattative o di altre valutazioni: ho aspettato solo la certezza”. CESSIONE DI LUCAS PAQUETÁ, TUTTI I DETTAGLI >>>