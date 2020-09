Calciomercato Milan – Paqueta ceduto all’Olympique Lione: tutti felici

Calciomercato Milan: Paqueta ceduto a titolo definitivo

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Lucas Paqueta, addio al Milan. ‘La Gazzetta dello Sport‘ e ‘Tuttosport‘ oggi in edicola hanno fatto ricordato come il Milan, nelle ultime ore di questa sessione di calciomercato, abbia definito questa cessione importante. Anche in vista delle possibili mosse in entrata.

Calciomercato Milan: ceduto Paqueta all’Olympique Lione

Paqueta, classe 1997, centrocampista brasiliano che era giunto dal Flamengo nel gennaio 2019 per 38,4 milioni di euro, si trasferirà infatti all’Olympique Lione. Dalla cessione di Paqueta il Milan ricaverà 20 milioni di euro secondo la ‘rosea‘ e 21 secondo il quotidiano torinese. Una diversità di vedute che sarà chiarita dal club francese, quotato in borsa, e che, pertanto, annuncerà le cifre esatte una volta ufficializzata l’operazione con il Diavolo. Quello che è certo, però, è che il Milan si è riservato una percentuale sulla futura rivendita del calciatore sudamericano.

Calciomercato Milan: oggi visite mediche di Paqueta con l’OL

Paqueta, nella giornata odierna, è atteso a Lione dove sosterrà le visite mediche con la società presieduta dal vulcanico Jean-Michel Aulas. Quindi, firmerà il contratto che lo legherà alla compagine transalpina, allenata da Rudi Garcia. Paqueta è stato voluto a Lione, fortemente, dal direttore sportivo Juninho Pernambucano, ex grande giocatore dell’OL e connazionale dell’ormai ex numero 39 rossonero. Il Milan, di fatto, chiude sostanzialmente in parità l’operazione Paqueta.

Calciomercato Milan: Paqueta fu portato da Leonardo

Come si ricorderà, il suo approdo al Milan era stato favorito da Leonardo, il quale, con quel maxi-investimento, fece indispettire anche la UEFA, che inviò una lettera di chiarimenti al club di Via Aldo Rossi sulla sostenibilità economica di quella operazione. Eccezion fatta per i primi mesi con Gennaro Gattuso in panchina, Paqueta non si è mai integrato nel ‘tessuto milanista’.

Calciomercato Milan: Paqueta, mesi difficili in rossonero

Nell’ultimo periodo, poi, aveva avuto uno screzio con Zlatan Ibrahimović durante Milan-Torino, tanto è vero che ci volle l’intervento di alcuni compagni di squadra per sedare la tensione causata da una risposta di Paqueta ad una critica mossagli dallo svedese. Anche a Milanello, poi, il ragazzo è sempre stato sulle sue. Nello scorso mese di gennaio aveva provato ad andare via, ma non si erano trovati gli incastri finanziari giusti con la Fiorentina. Adesso, finalmente, il trasferimento all’Olympique Lione che, certamente, rende felici tutte le parti in causa. LE ULTIME DI GIANLUCA DI MARZIO SULLE MOSSE DEL MILAN PER LA DIFESA >>>