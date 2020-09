Milan, Tonali: “Ibrahimovic? Ti sa caricare anche quando sei spento”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Sandro Tonali, ai microfoni di ‘DAZN’, ha parlato dell’influenza di Zlatan Ibrahimovic nei confronti della squadra. Queste le sue dichiarazioni: “Ibra? Ci siamo conosciuti, mi è stato molto vicino in tanti momenti. E’ uno di quei giocatori che ti sa caricare anche quando sei più spento. Anche se adesso non sta giocando noi lo sentiamo“.

