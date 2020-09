Milan, Tonali: “Vi racconto la chiamata con Gattuso. Su Kessie e Ibra…”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ha parlato in esclusiva ai microfoni di ‘DAZN’. Ecco le sue dichiarazioni:

Sul momento Covid e sul Rio Ave

“Stiamo vivendo questo momento seguendo tutte le precauzioni del caso, stiamo rispettando le regole. Concentrazione sempre alla prossima partita, in questo caso il Rio Ave. Dopo gli ultimi mesi stiamo giocando veramente bene, questo gruppo è rinato. Gli avversari sono molto bravi, ci vuole entusiasmo e bisogna andare forte perché è la partita che ci farebbe accedere ai gironi di Europa. Vogliamo vincere”.

Se è stato vicino a qualche altra squadra

“Non lo so, quest’anno ho deciso di non farmi avvisare da notizie e valutazioni. Ho fatto lavorare il mio agente, quando c’era una proposta concreta come quella del Milan mi ha avvisato e sono intervenuto. Ci è voluto un minuto, uno scambio di parole e ci siamo intesi tutti. E’ stata una cosa fantastica”.

Sulla chiamata con Gattuso

“Ci siamo chiamati spesso con Rino. Era solamente una chiamata non per chiedergli la numero 8 ma solo per fargli sapere che sarei diventato del Milan e avrei preso quel numero. La prima parola che mi ha detto è ‘Rimani antico’ sia fuori che dentro al campo. Anche l’anno scorso ci siamo parlati molto, mi ha detto di dare tutto come faceva lui”.

Su Ibrahimovic

“Ci siamo conosciuti, mi è stato molto vicino in tanti momenti. E’ uno di quei giocatori che ti sa caricare anche quando sei più spento. Anche se adesso non è sta giocando noi lo sentiamo”.

Su Kessie

“Franck è un personaggio, è simpaticissimo. Non so perché ha detto che il capo dello spogliatoio, magari lo è ma io non l’ho mai visto (ride ndr). Merita davvero tanto, è una persona buona e un bravissimo giocatore”.

Sul suo obiettivo

C’è bisogno di fare bene, di allenarsi al 100%. Siamo 4 centrocampisti e lavoriamo ogni giorni. Non è una sfida, ma mettersi alla prova durante la settimana”.

ECCO QUANTO PUO’ SPENDERE IL MILAN SUL MERCATO >>>

ECCO LE ULTIME NOTIZIE DI CALCIOMERCATO >>>