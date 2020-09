Tonali: “Passaggio al Milan? Ci è voluto un minuto…”

Una trattativa facilissima…

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Lo ha ripetuto più volte Sandro Tonali, il trasferimento al Milan ha rappresentato il coronamento di un sogno. La sua fede rossonera non gli ha fatto avere il minimo dubbio in sede di trattativa. Il classe 2000, ai microfoni di ‘DAZN’, ha raccontato questo retroscena: “Mercato? Ho fatto lavorare il mio agente, quando c’era una proposta concreta come quella del Milan mi ha avvisato e sono intervenuto. Ci è voluto un minuto, uno scambio di parole e ci siamo intesi tutti. E’ stata una cosa fantastica”.

