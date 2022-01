Ecco i duelli che possono decidere Milan-Juventus | Serie A News

Milan-Juventus, partita della 23^ giornata della Serie A 2021-2022, in programma questa sera a 'San Siro', è una grande classica del calcio italiano. Un match di importanza capitale, tanto per i rossoneri di Stefano Pioli quanto per i bianconeri di Massimiliano Allegri, per capire le reali ambizioni stagionali delle squadre. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha passato in rassegna i duelli che potrebbero decidere la sfida: vediamoli insieme!