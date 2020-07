Donnarumma si inchina ad Ibrahimovic: “Un fenomeno che ci dà tanto”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il quotidiano ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina ha riportato uno stralcio delle dichiarazioni rilasciate ieri da Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, portiere del Milan, in esclusiva ai microfoni di ‘Sky Sport‘. Su Stefano Pioli, tecnico rossonero, Donnarumma ha dichiarato: “Merita di raggiungere l’Europa con noi, è una grande persona”. Bell’attestato di stima, dopo quello avvenuto nell’immediato post-partita di Milan-Bologna da parte di Hakan Çalhanoglu, nei confronti dell’allenatore emiliano.

"Abbiamo dimostrato di essere questi, non quelli prima del lockdown", ha poi sentenziato Gigio, che, quindi, ha parlato dell'ottimo rapporto che lo lega a Zlatan Ibrahimovic. "È una bestia, è un fenomeno e ci dà tanto. Si fa sentire tanto ed è la forza in più che ci mancava, quindi ci sta dando tanto, anche perché il tutto dipende anche dall'allenamento, si dà il massimo e si crea la mentalità vincente. È straordinario perché anche le partitine in allenamento non le vuole mai perdere, ti dà una mentalità incredibile".