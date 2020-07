TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 20 luglio 2020

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, lunedì 20 luglio 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Apertura con un eloquente ‘Grazie Roma!‘ la sua edizione nazionale: in virtù del pareggio, 2-2, tra Roma ed Inter dello stadio ‘Olimpico,’ infatti, la Juventus avrà la grande occasione, questa sera all’Allianz Stadium contro la Lazio, di riallungare in vetta alla classifica. Cristiano Ronaldo va all’assalto della classifica cannonieri e del suo principe, Ciro Immobile, rivale di questa sera, distante appena una rete.

Nel riquadro verticale, poi, spazio al successo, 2-1, del Genoa sul Lecce a ‘Marassi‘, che dà una bella spinta ai rossoblu di Davide Nicola in zona salvezza, alla retrocessione in Serie B della Spal ed al miracolo effettuato da Claudio Ranieri alla Sampdoria: prese la squadra ultima in classifica e, con il 3-2 in rimonta sul Parma, l’ha salvata con quattro giornate d’anticipo. GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>