Classifica Marcatori Serie A – 34^ giornata completata (aggiornata)

ULTIME NOTIZIE SERIE A NEWS – Sarà Ciro Immobile (Lazio), Cristiano Ronaldo (Juventus) o Romelu Lukaku (Inter) il re della classifica dei marcatori in Serie A nella stagione 2019-2020?

La sorpresa di quest’anno è certamente João Pedro del Cagliari, che in carriera non era mai andato oltre i 13 gol in una sola stagione. E quanti gol segnerà il primo cannoniere stagionale del Milan in campionato, che al momento è Ante Rebić? Ecco qui la classifica marcatori di Serie A aggiornata dopo la 33^ giornata:

