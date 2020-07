Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (20/07/2020)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola apre con il pareggio, 2-2, tra Roma e Inter che, di fatto, allontana quasi definitivamente i nerazzurri di Antonio Conte dallo Scudetto. Al termine del match dell’Olimpico l’allenatore dell’Inter è stato una furia: “Danneggiati dal calendario e su Lautaro Martínez era fallo”. La Juventus ringrazia e, questa sera, in casa contro la Lazio, ha la possibilità di piazzare l’allungo decisivo in vetta alla classifica. In basso, poi, si parla di Stefano Pioli, tecnico del Milan che, da Franck Kessié a Theo Hernández, ha saputo rivalutare l’intera squadra. “Pioli oro Milan“, titola la ‘rosea‘, con Gordon Singer che, adesso, si interroga: se continua a vincere ancora, cosa dovrà fare con l’allenatore? Mandarlo via lo stesso per sostituirlo con Ralf Rangnick o andare avanti con lui?

