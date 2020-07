Calciomercato Milan – Milenkovic tentenna sul rinnovo con la Fiorentina

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, il difensore Nikola Milenkovic, classe 1997, centrale serbo della Fiorentina che piace tanto al Milan, sta prendendo tempo sul rinnovo di contratto con i viola (quello attuale scadrà il 30 giugno 2022) poiché sta cercando di capire quale possa essere la soluzione migliore per il suo futuro professionale. La Fiorentina valuta Milenkovic tra i 30 ed i 35 milioni di euro. QUESTO, INTANTO, IL BUDGET CHE AVRÀ A DISPOSIZIONE RALF RANGNICK PER IL MERCATO >>>

