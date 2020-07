Milan-Bologna, Calhanoglu: “Gioco anche per Pioli: contenti di avere lui”

ULTIME NOTIZIE MILAN/BOLOGNA NEWS – Hakan Calhanoglu, fantasista rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘DAZN‘ al termine del match di ‘San Siro‘, Milan-Bologna. Ecco le dichiarazioni di Calhanoglu:

“Sono contento, cosa devo dire. Volevo continuare così, ho giocato tante partite con lo stesso modulo, con la stessa continuità, volevo giocare così. E’ importante che abbiamo giocato da squadra. Gruppo da riconfermare? Sì, certo. Abbiamo voglia. Non è facile giocare ogni tre giorni, le gambe sono stanche. Ma abbiamo fatto vedere cuore e mentalità, loro giocano uomo contro uomo, non era facile per noi. Ma abbiamo fatto pressing alto, giocato bene e fatto tanti gol. Stefano Pioli mi lascia giocare come volevo in campo, libero senza fare ‘casino’. Poi mi parla dentro e fuori dal campo, mi aiuta tanto, sono contento. Io gioco anche per lui: è una persona molto importante per me e per la squadra. Siamo contenti di avere un allenatore così che ci aiuta”.

