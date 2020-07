Milan, Donnarumma: “Ibrahimovic è la forza in più che ci mancava”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, portiere rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ all’indomani della vittoria contro il Bologna a ‘San Siro‘ ed a 48 ore da Sassuolo-Milan, in programma martedì sera al ‘Mapei Stadium‘ di Reggio Emilia. Queste le dichiarazioni di Donnarumma:

“Pioli merita di raggiungere l’Europa con noi, abbiamo dimostrato il nostro vero valore. Ibrahimovic? È un fenomeno, una bestia. Ci da tanto, si fa sentire tanto, è la forza in più che ci mancava. Tutto proviene dall’allenamento, si crea la mentalità vincente già lì, è straordinario in questo. Anche le partite in allenamento non vuole perderle, ti dà una mentalità incredibile”.

MILAN – IL BUDGET A DISPOSIZIONE DI RANGNICK >>>

PIOLI-RANGNICK INSIEME AL MILAN? L’INDISCREZIONE >>>