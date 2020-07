Pioli-Rangnick insieme al Milan? L’indiscrezione

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il futuro del Milan va sempre più delineandosi, senza Stefano Pioli, ma con Ralf Rangnick che prenderà la gestione di tre ruoli fondamentali: responsabile del settore medico, direttore tecnico e allenatore. Ma il gran lavoro, e gli ottimi risultati, che Stefano Pioli sta ottenendo in queste settimane, lasciano qualche dubbio sul cambio in panchina.

Il Corriere dello Sport lancia l’indiscrezione: Pioli e Rangnick insieme all’inizio della prossima stagione. Pioli resterebbe nel ruolo di allenatore con Rangnick in quello di direttore tecnico (e rensponsabile del settore medico, aggiungiamo): un’ipotesi avvalorata anche dal fatto che la prossima stagione prenderà il via già il 12 settembre e il tempo per una vera e propria rivoluzione tecnica è molto ristretto.

Ad onor del vero, prima che difendere Pioli diventasse di moda, noi avevamo anticipato questa possibile ipotesi di Rangnick con Pioli (precisamente lo scorso 19 marzo 2020: leggi qui l’articolo…). Al momento però non ci sono conferme dalla nostra redazione circa l’ipotesi lanciata dal Corriere dello Sport. Al momento Ivan Gazidis pare deciso nella propria scelta di dire addio a Pioli e affidare tutto a Rangnick.

