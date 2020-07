Rangnick, ci siamo: il Milan alza il budget? Circa 100 milioni

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il 62enne di Backnang Ralf Rangnick sarà il prossimo allenatore e direttore dell’area tecnica del Milan. E’ ormai agli sgoccioli la trattativa tra il tedesco e il club rossonero, che attende solo l’ufficialità dell’uscita del manager dalla Red Bull. Nessun indennizzo di 8 milioni come detto alcuni giorni fa da Gianluca Di Marzio, ma il Milan al contrario aspetta solo che Rangnick e l’azienda austriaca trovino la quadra sulla buonuscita.

La trattativa col Milan è in ghiaccio ormai da tempo. I rossoneri, nella figura di Ivan Gazidis, hanno da tempo concordato un budget di 75 milioni più la metà delle cessioni, in una cifra che si può identificare in circa 100 milioni a disposizione per il mercato estivo. Un budget che potrebbe anche aumentare, ma tutto è condizionato dal Fair Play Finanziario che però in questi giorni è sotto accusa dopo la vicenda Manchester City.

Gazidis intanto aspetta una risposta da Paolo Maldini alla proposta di un ruolo più di rappresentanza e meno operativo. Difficilmente l’ex numero 3 rossonero accetterà, ma nel calcio nulla è impossibile. Rangnick, dal canto suo, ha preso in maniera positiva la notizia di inserire Geoffrey Moncada ed Hendrick Almstadt tra i suoi collaboratori di mercato, che non supereranno il numero di 8 persone. Per il tedesco ex allenatore del Lipsia sarà carta bianca da parte di Elliott, che vuole assolutamente evitare d’ora in poi i malintesi sorti prima con Leonardo e poi con Boban e Maldini.

Ancora poco tempo e si inizierà a lavorare anche sul mercato che aprirà ufficialmente ad agosto. I nomi sono sempre quelli: Schick, Rashica e Szoboszlai. Soprattutto l’ungherese ieri ha rilasciato importanti dichiarazioni sul suo futuro>>>

