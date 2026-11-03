Quando il Milan ha acquistato Sankhoun Diawara dal Troyes per circa tre milioni di euro, in molti si erano chiesti chi fosse il giovane difensore. Il suo curriculum parlava di appena quattordici presenze in Ligue 2 nella stagione precedente e il suo arrivo era stato inizialmente interpretato come un'operazione per completare il reparto arretrato.

Le opportunità, però, sono arrivate e il ventenne ha saputo sfruttarle. Gli infortuni e le prestazioni altalenanti di alcuni compagni gli hanno aperto uno spazio, permettendogli di mettersi in mostra proprio nel momento in cui la squadra aveva bisogno di nuove soluzioni.

Il derby e la fiducia di Amorim

Dopo aver impressionato contro l'Udinese e aver trovato spazio nella partita contro il Bologna, Diawara è stato riproposto dal primo minuto anche nel derby contro l'Inter. Le contemporanee panchine di Pervis Estupiñán e Davide Bartesaghi gli hanno permesso di partire titolare, conche lo ha impiegato come terzino sinistro nella difesa a quattro.

Una scelta che ha confermato la fiducia dell'allenatore nei confronti del giovane. Diawara ha risposto con una prestazione convincente, mostrando semplicità e attenzione nell'interpretazione del ruolo. Non ha cercato giocate complicate, ma ha svolto il proprio compito con ordine, contribuendo alla solidità del reparto.

Il percorso di crescita è stato rapido. Arrivato in estate quasi da sconosciuto, il difensore ha conquistato gli applausi di San Siro e l'attenzione dei tifosi sui social. Un cambiamento significativo rispetto alle aspettative iniziali.

Una nuova alternativa per la difesa rossonera

Il lavoro quotidiano a Milanello e l'applicazione mostrata in allenamento stanno dando i loro frutti. Diawara non viene presentato come un talento già pronto per diventare una stella, ma come un giovane che sta dimostrando quanto la dedizione possa permettergli di ritagliarsi uno spazio importante.

Anche dal punto di vista tattico, la sua presenza offre ad Amorim una soluzione in più. Il tecnico sta cercando il giusto equilibrio per una difesa che ha bisogno di consolidarsi e il giovane può garantire un'alternativa sulla corsia sinistra, dove la competizione con Estupiñán e Bartesaghi resta aperta.

Il calendario potrebbe inoltre offrire l'occasione per gestire le energie: Diawara potrebbe riposare nella prossima sfida di Europa League contro il Ferencváros, lasciando spazio a uno dei compagni di reparto in vista della trasferta di Genova contro il Genoa.

Il mercato di gennaio e le gerarchie da definire

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La crescita del giovane arriva in un momento in cui il Milan sta valutando anche possibili interventi sul mercato. Per gennaio si parla principalmente della necessità di aggiungere un difensore centrale e un esterno difensivo, soprattutto a destra. A sinistra, invece, le alternative non mancano, anche se le gerarchie non sono ancora del tutto definite.Il derby vinto contro l'Inter ha dato a Diawara un'occasione importante per dimostrare il proprio valore. Da acquisto poco conosciuto a possibile risorsa per la squadra: il suo percorso è un esempio di come il lavoro quotidiano e la fiducia dell'allenatore possano cambiare rapidamente le prospettive di un giocatore.