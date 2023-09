Derby Inter-Milan, Kjaer si scalda: potrebbe fare coppia con Thiaw

'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come per il derby Inter-Milan, in programma sabato 16 settembre alle ore 18:00, il Diavolo dovrà fare a meno di Fikayo Tomori, squalificato. Avrebbe dovuto giocare titolare, al suo posto, Pierre Kalulu. Ma il francese, durante un allenamento a Milanello, ha riportato un problema muscolare.