Derby Inter-Milan, per Lautaro è corsa contro il tempo per il rientro

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, parlando del derby tra Inter e Milan in programma sabato 16 settembre, alle ore 18:00, a 'San Siro', ha ricordato come l'attaccante argentino dei nerazzurri, Lautaro Martínez, rientrerà in Italia soltanto a 48 ore di distanza dalla stracittadina. Con tutti gli effetti del jet lag.