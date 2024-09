Derby Inter-Milan visto con i numeri: pochi italiani. Calabria e Maldini…

Partita internazionale e record in Serie A

Oltre 200, continua la rosea, saranno i paesi collegati via tv, grazie a ben 13 broadcaster, domani sera per Inter-Milan. Per quanto riguarda l'incasso, si va verso il record ogni epoca per la Serie A: si dovrebbe sfondare i 7 milioni di euro, battendo Inter-Juventus della scorsa stagione (6,6 milioni di incasso).