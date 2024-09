Derby – Inter-Milan, Maignan e Calabria a disposizione di Fonseca

La botta tra Mike Maignan e Fikayo Tomori, scrive 'Tuttosport', non ha causato danni. Lui e Calabria disponibili per il derby di Inter-Milan

La botta tra Mike Maignan e Fikayo Tomori, scrive 'Tuttosport', non ha causato danni importanti. Ieri mattina Maignan si è sottoposto ai controlli del caso, che hanno escluso lesioni muscolari o tendinee. Le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno. Anche perché domenica sera a San Siro ci sarà il derby Inter-Milan alle 20:45. La sensazione, si legge, è che il portiere francese sarà al suo posto regolarmente in porta a difendere il Diavolo. Anche Davide Calabria, uscito un po' zoppicante al 61' per lasciare il posto a Emerson Royal, non ha riportato nessun tipo di infortunio. Anche il capitano rossonero sarà a disposizione di Fonseca per il derby.