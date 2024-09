Derby Inter-Milan, Maignan recupera dall’infortunio? Ecco le ultime novità

Scongiurato il lungo infortunio, Mike Maignan, che sembrava essere in dubbio anche per il derby di domenica sera contro l'Inter. Dopo aver dovuto lasciare il campo durante il secondo tempo della partita contro il Liverpool, il portiere del Milan ha fatto una serie di esami questa mattina. Gli accertamenti hanno rivelato un grave trauma contusivo alla coscia destra, ma hanno escluso lesioni più serie. Le condizioni di Maignan saranno monitorate quotidianamente per valutare l'evoluzione del problema, con la speranza di un suo recupero in tempo per il derby contro i nerazzurri. Se non dovesse riuscire a farcela, a difendere la porta rossonera sarà il giovane Lorenzo Torriani, che ha debuttato ufficialmente in Champions League proprio ieri sera.