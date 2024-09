Milan, infortunio per Maignan: ecco la verità sulle condizioni | PM News

Milan-Liverpool non è stata solamente una partita complicata per i rossoneri sul piano della proposta di gioco, che è sembrata non all'altezza della situazione, ma anche per quanto riguarda un preciso infortunio: nel corso del secondo tempo, precisamente al 52' , infatti, Mike Maignan è dovuto uscire dal terreno di gioco di San Siro. Al suo posto è entrato il talento Lorenzo Torriani, all'esordio in gare ufficiali con la maglia del Diavolo dopo aver preso parte ad alcune amichevoli estive. Per quanto si possa essere contenti per il debutto di questo ragazzo, che non ha neppure fatto male, sicuramente c'è preoccupazione per le condizioni del francese.