Pagelle Milan-Liverpool, i voti di Gazzetta: Calabria come Fonseca. Leao …

Calabria: Recuperato e schierato al posto di Emerson Royal, inizia bene partecipando all'azione dell'1-0, poi però soffre tanto contro Gakpo. Dopo l'ammonizione va ancora più in difficoltà. Voto: 4,5 (Emerson Royal: Dentro con due gol da recuperare al posto dell'acciaccato Calabria. Prova un paio di accelerazioni, senza riuscire a lasciare il segno. Deve crescere molto. Voto: 5,5)

Tomori: Sovrastato da Konaté sull'1-1. Di pericoli però ne respinge diversi perché è sempre sotto pressione. Limita i danni anche se gli avversari arrivano da tutte le parti. Voto: 5,5 (Gabbia: s.v.)

Pavlovic: Serata difficile per lui che in fase difensiva finora era quasi semrpe stato tra i migliori. Saltato da Salah e Gakpo, vince qualche duello, senza però incidere come al solito. Stavolta la grinta non basta. Voto: 5

Theo Hernandez: Sofferenza allo stato puro con Salah. Ci si attende che a sinistra spinga per provare a mettere pressione al numero 11 dei Reds e invece rimane basso. Tira su la testa troppo tardi. Voto: 5

Fofana: In mezzo si fa sentire recuperando palloni e da lì il Liverpool passa poche volte. La ripresa però è un calvario anche per lui perché gli spazi sono troppi. Uno degli ultimi ad alzare bandiera bianca. Voto: 6

Loftus-Cheek: Contro il Venezia arrembava, stavolta contiene (a fatica) e non si inserisce mai perché non ci sono spazi da coprire. La sua fisicità non si sente e viene spesso saltato. Voto: 5 (Abraham: Entra bene, con voglia e gamba tonica. Tenta la giocata, dando la sensazione di star bene e di avere il desiderio di mettersi in mostra. Non segna, ma la sua elettricità può far comodo. Voto: 6,5)

Pulisic: Inizio da Capitan America con una rete super in diagonale. Peccato che la sua azione perda in incisività e che sbagli qualche pallone di troppo, fino quasi a scomparire. Voto: 6

Reijnders: Si alza in pressione per impedire la costruzione. Non riceve il pallone tra le linee e a livello di pericolosità non incide come quando fa il mediano. La brutta copia del vero Reijnders. Voto: 4,5

Leao: Il confronto a distanza con Salah è impietoso. Un paio di traversoni, diverse iniziative stoppate e un palo nel recupero: non incide come dovrebbe contro una grande avversaria. Voto: 5

Morata: Prima da titolare e subito una grande apertura che manda in rete Pulisic. Si vede meno con il passare dei minuti perché gli arrivano meno palloni e la stanchezza si fa sentire. Voto: 5,5 (Okafor: s.v.)

Mister Fonseca: Inizio incoraggiante con palleggio e personalità. La brutta difesa a zona sui calci piazzati complica tutto, ma già prima dei gol subiti il Diavolo era calato. Servono tanto lavoro, continuità di gioco e risultati. Voto: 4,5