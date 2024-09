Pagelle Milan-Liverpool 1-3: Fofana impresentabile, Pulisic unica luce

PAGELLE MILAN-LIVERPOOL - L'inizio è da favola e, come tutte le favole, è molto diversa dalla realtà. Il gol del vantaggio di Pulisic illude per dieci minuti, ma poi i limiti di questa squadra vengono subito a galla. Il Liverpool inizia a dominare e ribalta la situazione con una facilità disarmante. I rossoneri non riescono più a ripartire e si fanno schiacciare nella loro area. Due traverse dei Reds in mezzo ai gol di Konaté e Van Dijk, entrambi da calcio da fermo. Non proprio una bella notizia prima del Derby, visti i precedenti. La ripresa è uno spettacolo peggiore del primo tempo. Il Milan neanche dà la sensazione di poterci provare a ribaltare le cose e, anzi, prende anche il terzo gol. Ancora su una ripartenza dalla fascia destra rossonera con palla in mezzo. Soliti problemi noti. Solo 59mila persone presenti, la Curva Sud in silenzio gli ultimi minuti. Non fatichiamo a capire chi è rimasto a casa.