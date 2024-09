Fonseca esonerato? Ecco il sostituto. Solo il derby in testa ora!

Il derby decisivo per il futuro di Paulo Fonseca? La panchina del portoghese sembra sempre più in bilico. E domenica c'è il derby con l'Inter

