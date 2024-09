Milan, Ziliani: “Perdere il derby per sperare nell’addio di Ibrahimovic”

Paolo Ziliani , che spesso parla del Diavolo, ha criticato di nuovo il Milan . Stavolta, sotto la sua lente di ingrandimento, finisce Zlatan Ibrahimovic , consulente di RedBird e, per molti, tra i primi colpevoli della partenza stagionale disastrosa dei rossoneri. Ziliani, sul suo profilo X, ha pubblicato un piccolo commento sul derby contro l'Inter e un paradosso per i tifosi rossoneri. Ecco il suo pensiero.

"Paradosso: perdere il derby e possibilmente male. Per i tifosi del Milan è un augurio: magari con Fonseca toglie il disturbo anche il boss Ibrahimovic. Se è vero, come egli stesso ha detto, che al Milan lui comanda e gli altri obbediscono, in caso di tracollo nel derby dopo il rovescio col Liverpool, Ibrahimovic dovrebbe rispondere del rovinoso naufragio cui ha portato la squadra: spiegare che fine ha fatto il Milan "dominante" che aveva preannunciato due mesi or sono, ammettere il suo fallimento, trarne le conseguenze e andarsene". LEGGI ANCHE: Derby Inter-Milan, Curva Sud assente a Milanello: sarà protesta? Il punto