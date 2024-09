Derby – Inter-Milan, Fonseca e la delegittimazione di Ibrahimovic

Siamo a pochi giorni dal derby di Milano. Domenica sera, Inter e Milan giocheranno per il predominio cittadino. 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, fa un paragone tra le due squadre e in particolare tra i due allenatore. Nella primavera 2023, si legge, Simone Inzaghi sembrava Paulo Fonseca. Il 15 aprile 2023 l’Inter, sconfitta in casa dal Monza, era quinta, fuori dalla zona Champions: 5 sconfitte in 7 partite. Qualche settimana prima, aveva rischiato in Champions League contro il Porto. Anche per Inzaghi si parlava di possibile esonero. Poi la ripresa: 8 vittorie di fila, terzo posto in Serie A e finale di Champions League.