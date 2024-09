Vanni: “L’Inter può fare la storia dei derby, il Milan non può perdere”

Franco Vanni ha rilasciato un'intervista a Tmw Radio riguardo alle condizioni di arrivo al derby di Milan e Inter. Secondo il giornalista de La Repubblica, i rossoneri hanno l'ultima chance per risollevare una stagione 'disastrosa' fino ad ora. Per i nerazzurri discorso diverso, arrivano al match con grande fiducia dopo aver battagliato con una delle squadre più forti del mondo. L'inter contro il Manchester City ha pareggiato 0-0, ma per lunghi tratti è sembrato come se la squadra di Simone Inzaghi potesse anche vincere la gara. Il Milan in Champions League ha fatto male, perdendo 1-3 e dimostrando ancora una volta di non essere mentalmente forte. Ecco le parole di Vanni: