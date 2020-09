Crotone-Milan 0-2, la partita di Tonali: numeri, voti ed un record

Crotone-Milan 0-2, la partita di Tonali ai raggi X

CROTONE-MILAN ULTIME NEWS – Sandro Tonali, classe 2000, ha fatto il suo esordio da titolare ieri, in occasione di Crotone-Milan 0-2, con la maglia rossonera. Prima della sfida dello ‘Scida‘, infatti, per Tonali erano arrivati soltanto spezzoni di gara contro Shamrock Rovers, Bologna e Bodø/Glimt. Vediamo come è stata giudicata, questa mattina, la prestazione di Tonali dai quotidiani in edicola.

Corriere della Sera – Tonali, voto 6,5: “La stoffa c’è, la visione anche. Ma può crescere. Deve crescere”.

Repubblica – Tonali, voto 6,5.

La Gazzetta dello Sport – Tonali, voto 6,5: “Un bell’esordio da titolare. Gioca una partita intelligente, taglia il campo con sapienza. E un paio di volte si dimostra utilissimo anche ripiegando in area rossonera”.

Corriere dello Sport – Tonali, voto 6: “Esordio dal 1′ con personalità. Alterna il gioco corto a quello lungo e dà una mano in fase di interdizione. Non è al top ma crescerà”.

Tuttosport – Tonali, voto 6: “È alla prima da titolare nel Milan e stupisce per la calma olimpica con cui gestisce ogni situazione, nonostante il ventaccio che sferza allo ‘Scida‘. Gioca semplice, lineare, non sbaglia nulla”.

Il quotidiano romano, poi, ha ricordato come Tonali sia stato, ieri, il primo giocatore nella storia del Milan nato negli anni Duemila a partire titolare in un match di Serie A. ECCO COSA HA DETTO STEFANO PIOLI DI TONALI >>>