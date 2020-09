Serie A – Crotone-Milan 0-2: numeri e curiosità del match

Crotone-Milan, numeri e curiosità della sfida dello ‘Scida’

CROTONE-MILAN ULTIME NEWS (fonte: acmilan.com) – Seconda vittoria consecutiva in campionato, la prima in trasferta. Dopo aver battuto 2-0 il Bologna a San Siro, ecco Crotone-Milan, terminata 0-2 per il Diavolo. Tre punti pesanti, che permettono alla squadra di Stefano Pioli di rimanere in vetta e a punteggio pieno. Appena sancito il risultato allo ‘Scida‘, grazie ai gol di Franck Kessié e Brahim Díaz, scopriamo 8 numeri prodotti dal campo:

Crotone-Milan: tutto quello che c’è da sapere nel post-partita!

1- Il Milan è rimasto imbattuto in 17 partite di fila in tutte le competizioni (13V, 4N) per la prima volta da marzo 1996, con Fabio Capello alla guida (27 in quel caso). I rossoneri hanno anche vinto sei gare di fila in tutte le competizioni per la prima volta da agosto 2017;

2 – Il Milan ha vinto entrambe le prime due gare stagionali di Serie A senza subire gol dal 2002/03, con Carlo Ancelotti alla in panchina;

3- Il Milan ha segnato in 22 gare consecutive di campionato per la prima volta dal marzo 2009. I rossoneri hanno anche mandato in gol tre giocatori diversi nati a partire dal 1999 in Serie A nel 2020, nessuna squadra ha fatto meglio (Rafael Leão, Alexis Saelemaekers e Brahim Díaz);

4 – Franck Kessie ha trasformato in gol 11 dei dodici rigori calciati in Serie A, inclusi tutti gli ultimi sei. A partire dal suo arrivo al Milan, l’ivoriano ha segnato nove gol su rigore in Serie A, tra i centrocampisti solo Pulgar e Veretout (entrambi 12) hanno fatto meglio;

5 – Anche nell’ultima sfida tra Crotone e Milan in Serie A allo Scida (agosto 2017) la prima rete del match aveva porta la firma di Kessie su rigore;

6 – Secondo gol in carriera per Brahim Díaz nei top-5 campionati europei; il primo risaliva a maggio 2019 in Real Sociedad-Real Madrid. Díaz è anche l’ottavo giocatore spagnolo a segnare nella storia del Milan in Serie A;

7 – Sandro Tonali è il primo giocatore nato negli anni 2000 a partire da titolare nella storia del Milan in Serie A;

8- Il Milan ha schierato una formazione con un'età media di 23 anni e 266 giorni, l'ultima squadra di Serie A che era partita con un XI titolare più giovane era sempre il Milan nel novembre 2019 contro la Lazio (23 anni e 193 giorni).