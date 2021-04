CoVid_19, oggi nuovi controlli per Donnarumma | Milan News

Gianluigi 'Gigio' Donnarumma, portiere del Milan, a rischio contagio per il focolaio di coronavirus scoppiato nella Nazionale Italiana

Daniele Triolo

Gigio Donnarumma, il Milan è ansia. I quotidiani, sportivi e non, in edicola questa mattina hanno infatti parlato del focolaio di coronavirus scoppiato all'interno della Nazionale Italiana. È accaduto in questi giorni in cui gli Azzurri sono stati in giro per l'Europa per le gare di qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar.

Quattro membri del gruppo squadra, infatti, sono risultati positivi al CoVid_19 tra la partita di Sofia contro la Bulgaria e quella di Vilnius contro la Lituania. Sono andati subito in isolamento ma ciò, purtroppo, non ha impedito che il virus si diffondesse anche tra i calciatori.

Prima 'vittima', Leonardo Bonucci, difensore della Juventus. Vicino a lui, sull'aereo che ha riportato gli Azzurri in Italia, sedeva, però, Donnarumma portiere del Milan. Come comunicato dal club rossonero, il numero 99 del Diavolo si è già sottoposto ieri ad un primo tampone che, fortunatamente, ha dato esito negativo.

Oggi, però, l'estremo difensore rossonero, così come tutta la squadra, si sottoporrà ad un ulteriore controllo. La sua situazione, in particolare, verrà monitorata con attenzione. Un po' perché il Milan sarà la prima squadra a tornare in campo, domani, in Serie A (ore 12:30 a 'San Siro' contro la Sampdoria). Un po' perché Donnarumma potrebbe non aver sviluppato gli anticorpi contro il CoVid_19.

Gigio, come si ricorderà, era risultato positivo al coronavirus il 26 ottobre 2020 insieme al compagno di squadra Jens Petter Hauge. Escluso per la sfida di campionato contro la Roma e per quella di Europa League contro lo Sparta Praga, tornò negativo a poche ore dalla trasferta di Serie A in casa dell'Udinese.

Ad oggi non si è ancora mai capito se Donnarumma fosse catalogabile come un caso di falso positività oppure se contrasse il virus con una bassissima carica virale.