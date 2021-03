Corsa, fiducia e rabbia: così ha svoltato il Milan di Pioli | News

Milan corsaro all’Olimpico: ecco con quali armi

Corsa, fiducia e rabbia: con queste tre qualità, secondo ‘Tuttosport‘ il Milan di Stefano Pioli è rinato, domenica, vincendo 1-2 in casa della Roma in uno scontro diretto per la Champions League. Deve essere stato questo, a grandi linee, il passaggio decisivo per la risalita del Diavolo che, in Serie A, veniva da due sconfitte consecutive contro Spezia e Inter. Oltre che da due pareggi, molto deludenti, in Europa League contro la Stella Rossa.

La prestazione del Milan di Pioli allo stadio ‘Olimpico‘, per il quotidiano torinese, è stata tonica, decisamente superiore a quella dei giallorossi. Ed il successo finale, di conseguenza, meritato. Il Milan ha fatto vedere, nuovamente, un pressing molto alto, come accadeva nella parte iniziale di questa stagione, ripartenze immediate e rapidità di corsa. Caratteristiche, queste, peculiari del gioco del Milan di Pioli ma che, nell’ultimo periodo, si erano smarrite.

Tutto ciò si è visto sin dai primi minuti e fino alla fine della partita. I primi passaggi a vuoto nel 2021 erano stati figli, evidentemente, di una condizione atletica imbarazzante. Adesso, ritrovata in parte quest’ultima, i rossoneri possono rialzarsi e guardare alle prossime gare con fiducia. Nonostante, va detto, gli infortuni che hanno messo fuori causa prima Ismaël Bennacer e Mario Mandžukić, poi, a Roma, sia Zlatan Ibrahimović sia Hakan Çalhanoğlu.

Ma oltre alla corsa, il Milan di Pioli, secondo ‘Tuttosport‘ ha ritrovato la fiducia. Un po’ per il passaggio del turno in Europa League arrivato al termine di due gare difficili più del previsto, un po’ perché quanto successo allo stadio ‘Olimpico‘ ha fatto la differenza. Malgrado i due gol annullati in avvio di gara, il Diavolo ha continuato ad insistere, dimostrando di avere il controllo totale sulla partita. Ed il forcing della Roma, nel finale di gara, è scivolato via liscio anche perché il Milan c’era ‘di testa’.

Infine, ritrovata la rabbia. Agonistica, si intende. Basti pensare a come Fikayo Tomori e Sandro Tonali hanno salvato su Lorenzo Pellegrini praticamente lanciato a rete, o all’esultanza polemica di Ante Rebić per il gol-vittoria dei rossoneri in casa di una diretta concorrente. Il meno rabbioso di tutti? Ibra, il quale, però, dopo l’infortunio avrà tutto il tempo di farsi ‘perdonare’ dal Milan e da mister Pioli. Intanto Milan e Chelsea imbastiscono un’altra trattativa di calciomercato >>>